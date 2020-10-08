蘇玉華被踢爆秘密登記結婚 自認不孝即時通知阿媽補鑊

蘇玉華（阿蘇）今年5月被發現入紙與拍拖25年潘燦良結婚，結束愛情長跑。新婚的阿蘇今日去到北角出席「關注卵巢癌發佈會」。

提到入紙註冊一事，阿蘇表示只是簽紙結婚，不會舉辦婚禮，她說：「只鍾意結婚，唔鍾意搞婚禮，簽紙儀式有邀請屋企最重要嘅家人出席見證，有交換戒指，有幫助經濟，入住兩晚香港嘅酒店，香港嘅酒店真係好正。」對於是否渡過浪漫的新婚夜，阿蘇說：「其實一路都好浪漫，去到我哋呢個年紀，深深體會唔需要特別嘅日子先至honeymoon，尤其是疫情，我哋每一日都當係最後最後一日咁生活，珍惜同愛錫身邊人，我哋都天生一對，得閒就會去旅行。」

蘇玉華表示，朋友們都驚訝二人突然結婚的消息，她說：「我哋一向都好低調 ，選擇自己鍾意嘅方式去對待，我哋1995年開始拍拖 ，都到咗適婚年齡，了結媽咪一件心事，阿媽仲開心過我，因為佢好傳統，最初被傳媒發現我哋登記咗結婚，我好驚，即刻飯都唔食通知阿媽，同佢講登記咗等排期，唔想其他師奶知道再通知阿媽而我未同佢講，阿媽實嬲死，因為我太不孝 。」阿蘇與潘燦良的性格都很隨性，她笑言因為疫情才間接令他們抽空去結婚：「我哋好隨意上網搵一個吉日再去登記，我揀咗一條飄逸嘅白色裙，佢就簡單打條呔，切合我哋嘅隨意個性。」

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