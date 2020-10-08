雙胞胎媽咪爛賭欠400萬賭債 Shoo日本出道還債

現年38歲的韓國元祖女團S.E.S成員Shoo，前年被爆欠6億韓圜（約400萬港元）賭債，又被指涉嫌於2016年至前年5月期間在海外非法賭博遭起訴，最終去年被判入獄六個月，緩刑兩年執行，同時要接受80小時社會服務令。Shoo和老公育有一子及雙胞胎女兒，爆出爛賭消息後，Shoo一度傳出與老公分居，不過其後二人都透過友人否認婚變傳聞。

而Shoo去年計劃進軍日本，原定去年11月在日本舉行出道showcase以solo歌手身份出道試水溫，但最終因為狀態不佳而延期出道。不過Shoo所屬的日本事務所就於日前在官方網站公開了Shoo新歌於本月7日發售的消息，宣佈Shoo在日本正式出道。據了解Shoo去年9月與日本事務所簽訂了專屬合約，為日本發展作準備。

據了解Shoo因為要償還賭債，所以去年打算在日本出道的消息傳開後，韓國網民都紛紛表示為時尚早，覺得她應該好好反省。而在一審中Shoo被要求償還3億4,600萬（約232萬港元）賭債，但Shoo不服作出上訴，有關上訴案將於本月30日進行審訊。

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