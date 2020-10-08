韓國恐怖動畫《整容液》今日港開畫 盤點五大必看點

韓國首部都市恐怖動畫《整容液》（Beauty Water），改編自No.1好評奇幻漫畫《奇奇怪怪》，於權威網漫評台有9.9分好評推介，《整容液》早前於韓國上映已掀起話題，更曾勇奪韓國開畫電影票房冠軍，而《整容液》亦終於殺到來香港，並於今日正式開畫。

《整容液》花了六年時間製作，刻劃主角對整容的慾望，讓觀眾越看越覺得心寒。而當中觀眾欣賞前有五大必看點可以留意。

（一）人氣超越《與神同行》

電影改編自由吳城垈創作的網絡漫畫《奇奇怪怪》，漫畫於2013年起在Webtoon連載，《整容液》成最受歡迎的系列，更在網漫平台獲得接近滿分的9.9超高評分。由於題材新穎，加上讓人不寒而慄的畫風，以及懸疑的劇情，《整容液》一直都成為網民的熱烈討論話題，不少網民更大讚可媲美日本「恐怖大師」伊藤潤二的作品。而近年被改編成電影的網漫《與神同行》同樣於Webtoon連載，隨着《整容液》動畫電影的成功，《整容液》網漫人氣已超越《與神同行》。

（二）原著漫畫的驚人結局

《整容液》的結局令讀者大感驚訝，加上意想不到及天馬行空的情節，令不少人都讚嘆不已。而整容液的恐怖副作用及驚人的結局更讓讀者嚇得心裏發寒，許多網民都表示：「看完真的有心理陰影。」未知電影版《整容液》的結局會否一樣給觀眾帶來震撼呢？

（三） 對整容文化的反思

電影中，只要把臉或身體在「神奇的整容液」中浸泡20分鐘，就可以把肉和皮膚軟化，自由塑造喜歡的形狀後，再用吹風機吹乾即可。故事把整容過程變得簡單又省時，彷彿是在諷刺越來越盛行的整容文化，以及人們扭曲的審美觀，引人深思。《整容液》導演趙慶薰希望透過電影引發觀眾思考：「女人改變外貌時，真的會變得『更美』？會改變男人看待她們的態度嗎？我想透過這作品去檢視社會制度與標準，到底是如何扭曲人們對其他人的看法。」

（四）電影、原著漫畫大不同

《整容液》動畫電影改編保留了漫畫版的精髓，但還是在角色和情節上作出了改動。製作團隊為電影中的角色加入了原著沒有交待的職業及背景，例如女主角為藝人化妝師的身份，還加深刻畫原著提及韓國流行的整容歪風及網絡欺凌等問題。除此之外，電影版的故事背景設定於韓國演藝圈當中，諷刺近年韓國娛樂圈的醜聞，豐富了故事的層次。

（五） 《整容液》的前傳及續作

原著網漫中，《整容液》已推出了前傳《整形鬼》，當中交待了神奇整容液的起源。至於續作則是《整容液》正篇故事的延續。未知經改編後的電影版《整容液》有多少能銜接網漫的劇情，甚至跟網漫一樣發展出前傳及續作呢？

《整容液》講述天生肥胖的女主角一直受盡歧視，某次機遇下得到了「神奇整容液」，只要將身體浸在整容液中，將身上的皮肉融化，就能重塑出絕世美貌。女主角深信不疑，更藉此獲得完美臉孔和身材，並成為明星，升呢做女神。當她事業愛情兩得意之際，整容液卻慢慢產生副作用，為了不讓完美人生被破壞，她內心的惡魔隨即現形，最終走上一條恐怖的不歸路。

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