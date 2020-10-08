影迷喊住睇 | 《信用欺詐師：公主篇》今開畫 長澤正美奪TAMA影后

日本電影頒獎禮第12屆TAMA映畫賞今日公佈得獎名單，一如以往選出兩套最佳電影及各兩名最佳男、女演員，頒獎禮暫定下月29日舉行。

本屆最佳電影是今年4月病逝的已故導演大林宣彥最後作品《海邊之電影館》，還有岩井俊二的新片《最後的情書》，最佳男演員是福山雅治和濱田岳，而最佳女演員就是水川朝美及長澤正美，至於最佳新進男演員是北村匠海和星二代宮澤冰魚，森七彩、松本穗香則獲頒最佳新進女演員。

長澤正美於過去一年有兩套主演電影上畫，分別是《信用欺詐師：公主篇》與形象崩壞的《MOTHER》，前者今天在香港上映，可惜片中兩位紅星三浦春馬和竹內結子今年相繼自殺身亡，令該搞笑系列增添了幾分傷感，亦影響明年添食開拍第三套電影《信用欺詐師：英雄篇》之計劃，主角長澤正美日前被拍得外出時黯然神傷。《公主篇》日前已在香港上映優先場，不少本地影迷亦入場悼念兩位演員，更有網民表示見到三浦春馬及竹內結子的最後演出不禁悲從中來，令Fans們眼腫離場。

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