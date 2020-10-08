亞姐港區決賽延期影響士氣 三分一佳麗爆退選潮

歷屆亞姐都是非多多，今年都不例外，亞視早前公佈《2020亞洲小姐競選》原訂10月10日舉行香港區決賽，但受疫情影響，大會日前宣佈延期到11月1日才舉行，而總決賽暫定12月13日。不過最近又爆亞姐鬧雙胞，忽然又有一個大陸主辦單位同樣搞亞姐選舉，亞視日前發聲明強調大陸商標涉及侵權，已交律師處理。距離準決賽還有大半個月，不過近日出佳麗退選潮，已有7名佳麗退選，只餘下14名佳麗留下出賽。

亞姐被指用錢吸引佳麗參賽，今年入圍15強佳麗可袋現金獎1萬元，冠軍、亞軍、季軍更分別有10萬元、5萬元及3萬元的獎金，不過亞視成日要泵水先可以營運，所以也有消息指入圍佳麗的獎金凍過水。亞姐最初公佈有21名佳麗參選，但先後因合約問題、私人理由及有佳麗對賽事不明朗而退選，加上亞姐受訓進度「龜速」，日前已爆出會有兩位佳麗因改期而退選，不過延期最影響佳麗心情，有指平日綵排訓練，佳麗要「朝9晚7」到大埔總台，但訓練期間呆等多過上堂，令不少佳麗怨聲載道。所以佳麗間已爆出退選潮，至今共有7佳麗決定「跳船」，所以暫時剩下練樂儀、林寶玉、周倩誼、張玥、何雙妍、李穎仙、吳燚曦、高文君、彭紫荊、蔡小蝶、陳美濤、馮熙淳、張凱琳及趙桐恩共14名佳麗肯留低繼續玩。佳麗未到出賽便越玩越少，根本不用淘汰賽便可直接晉級。

就亞姐賽前爆退選潮，由於現只得14 名佳麗參選，換句話說，她們賽後全部會有1萬獎金。亞姐經理人林小姐今日短訊回覆《蘋果》時，向14名佳麗大派定心丸，強調獎金不會「走數」：「1萬蚊獎金早已在合約內註明，會於香港區決賽後才發放，的確有亞姐問過獎金幾時發放，我哋已經解釋過畀女仔知道。而家14個女仔都好積極咁備戰，上堂時每個都好認真，無論係Catwalk定係跳舞培訓，都見到大家每日嘅進步。」仍然繼續參賽的練樂儀和蔡小蝶同聲撐亞視，兩女都不擔心亞視獎金「走數」，蔡小蝶表示若收到獎金會用作幫補這幾個月的生活費。

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