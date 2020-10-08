連詩雅低調處理為戀情保鮮 稱不知陳家樂生日

連詩雅（Shiga）及關智斌（Kenny）今日到銅鑼灣為美容中心主持開幕儀式。今年6月爆出Shiga和陳家樂撻着，據知兩人去年7月拍攝旅遊節目時萌芽，二人至今未有承認或否認戀情，但就有共識地低調處理這段剛開始的感情。

陳家樂於本月12日34歲生日，Shiga笑着表示不太清楚對方生日，當記者追問她會否和對方慶祝拍拖後首個生日，Shiga依舊沒有否認戀情，並甜絲絲說：「我冇乜特別留意佢生日，最近要忙錄音。」至於會否為家樂準備生日禮物，Shiga繼續模稜兩可說：「忙完工作再算。」在Shiga身旁的Kenny搶着為她護航說：「等我同家樂慶祝，送個（護膚）套餐畀佢，或者買啲髮泥畀佢整頭。」

衛詩雅與陳家樂日前拍片模仿吳千語及Kenny的滑水片段 ，Kenny大讚拍得好笑，他說：「我有問家樂點解唔叫埋我，原來佢哋要模仿拍我哋條片。」Kenny指疫情之下工作大減，最近亦學拍片影相，他說：「因為我鍾意做運動，最近都學識拍片。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！