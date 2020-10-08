王菲睇北京草莓音樂節 high爆喪跳跌電話

51歲王菲一向少女心爆棚，出道31年來，打扮非常自由隨性，尤其近年比較着重享受生活，估計她一年的工作時間不超過兩個月，加上有男友謝霆鋒的愛情滋潤，面上總是如沐春風，年近半百舉止仍然像少女。

昨晚她在北京世園公園睇草莓音樂節，原本她跟友人坐在草地聽歌，當聽到《我願意》時即企起身，王菲一邊聽歌一邊舉起雙手蹦蹦跳，表現興奮又忘形，雖然她一身低調樸素的衣著，但其他觀眾早就認出她，更有fans上前要求合照，王菲心情靚爆，主動搭fans肩膀並貼面影selfie。

聽到差不多尾聲，有觀眾提早離場，卻見到天后級的王菲戴着口罩，眼神慌張，正忙於找手機，身邊的朋友忍不住問：「怎麼會丟了呢？」似乎是她high爆喪跳時，手機不小心跌了。如今機不離手的時代，手機有密碼鎖或人臉識別技術保障私隱，但總會怕被人截取個人資料，一但手機資料外洩，可能隨時爆出大新聞，難怪王菲緊張又徬徨。

好在王菲的手機被現場的義工執到，交去失物認領中心，失而復得，王菲亦禮貌地除口罩，不斷感謝工作人員，看她的表情就像見到「失散多年的孩子」，邊道謝邊向工作人員揮手講再見，身邊友人怕惹起混亂，即趕緊護着她離開，場面頗為搞笑。其實王菲手機真的有不少秘密，好似早年跟霆鋒復合後，有傳媒影到王菲在WeChat以「Nic-King」叫霆鋒，因霆鋒英文名叫「Nicholas」，「王菲配皇帝」散發出初戀般的甜蜜。

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