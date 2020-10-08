林利醋妻晒截圖爆粗狂鬧 質疑老公同過氣女星有路

54歲林利去年與台灣籍的圈外女友Erin（陳貞均）結婚，再覓第二春，過去一年他經常港台兩邊走。可是近日有不少是非發生在兩人身上，好像上月爆出林利外父過世，Erin與同父異母的姊姊爆爭產；早前Erin為護夫又與戴蘊慧在網上罵戰。今日Erin在社交網發文，指一名女友人兼過氣女星陳柏渝，公開鬧對方不時私訊其夫林利，更爆粗指對方影響其夫妻感情，事後林利兩公婆在社交網鬧起交來，不過Erin回覆《蘋果》表示︰「我相信我老公。」

上周五（2日）再返台探妻的林利，現正在台北家中進行隔離，不過今早其妻在社交網發文，內容炮轟女友人陳柏渝私訊林利，Erin留言寫︰「我希望你不要再沒事再傳私訊我老公，他已經因為你，跟我翻臉，我覺得莫名其妙，因為你生活如何無所謂，沒必要影響我和我老公吧！」

她在文中語帶相關質疑對方︰「你們都認為沒事，但我就是覺得很有事！非常有事！非常……要這樣嗎？傳這些訊息，都是必要的嗎？」看Erin所寫的內容，可見她十分勞氣，她更表示從來沒有看老公的電話，今次卻偏偏看到了，還說︰「虧我還和你是FB朋友！」Erin更直指對方︰「非要找結過婚的嗎？」她不禁爆粗鬧對方，更表示自己十分介懷。但她又順道向老公表達愛意︰「我就是…在意！超在意！因為我愛我老公！不然換個立場！我不是聖人！我就是自私……對於愛情，我非常自私。」

Erin貼出私訊內容，顯示由2018年2月至今年7月期間，內容大致是陳柏渝問候林利，以及問林行有否合適的角色可否引薦等，不算頻繁私訊，而今年7月陳柏渝給林利的錄音訊息大約有38秒，婚後的林利已沒有再回覆對方。不過此事卻牽起兩公婆在網上罵戰，有網民留言指私訊看起來沒什麼，但Erin回覆網民說︰「難不成在床上抓到才算數嗎？」Erin解釋因為愛老公才在意，可是林利亦不甘示弱留言︰「我不能有朋友嗎？」Erin即回覆他︰「好！那你盡量。」充滿醋意。

有網民留言勸交表示給點空間予大家，之後林利再留言指在疫情下，經歷多番隔離再隔離來台見老婆，只想經營自己的家，他說︰「成功男人的背後有個女人，我選擇了妳，不要再玩這個遊戲了，我早就很累...還有七天就出關了，加油。」而Erin再次跟老公解釋為何她生氣︰「我就是認真對待你，才如此尊重和包容！但你若是真心的，就該明白我為甚麼生氣，是因為在乎！如果不是真心愛你，我不如找個有錢的魁儡！你明白嗎….」。之後兩人沒有再留言，只有網民留言做花生友，事後《蘋果》聯絡過Erin，她以短訊回覆表示已心平氣和了，並說︰「我相信我老公。」林利則沒有回覆。

至於被Erin公開個人頭像的女友人陳柏渝，是過氣香港女星，曾拍《友情歲月之山雞故事》、《新家法》等，現居台北。早年她離婚後，獨力撫養一對子女，近年在台灣經理人陳孝志建議下，經營抖音平台做KOL，講化妝和保養等，狂吸200多萬點擊。

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