美國大選 | 紅星全裸求票 Sarah Silverman搞笑自摸：不是有男人在身後

美國總統選舉將於下月3日舉行，諧星Sarah Silverman和「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）等人全裸拍片鼓勵市民踴躍投票。

為了吸引更多美國市民下月投票，多位紅星與非政府組織RepresentUS合作，拍全裸吸睛短片教導市民正確的郵寄投票方法，當中包括49歲諧星Sarah Silverman、50歲超模納奧美金寶（Naomi Campbell）、52歲男星麥克雷法路（Mark Ruffalo）、肥妹諧星Amy Schumer和Chris Rock等。片段中，他們要求網民依足指示投票，以免變成廢票。他們強調賓夕凡尼亞州的選民必須將選票放入兩個信封內，不然會被當作廢票。Sarah在片中不忘搞笑，她用雙手遮住胸部表示：「不是有男人在我身後，這是我自己的手。老實說，我希望我能夠用兩胸遮住雙手。如果你不跟足我指示去做，你的選票會被扔走。」Sarah之後又在鏡頭前向觀眾敬禮，胸部被打上厚格。而Amy Schumer和納奧美就相對保守，只肯露出少少膊頭。

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