【add名人時尚】PFW升級視角

每季時裝周總有新人事新作風，今個2021春夏巴黎時裝周，有Matthew M. Williams接任Givenchy創意總監後的第一個系列登場，將品牌DNA以新視角演繹。Balenciaga則帶來時尚MV，呈現設計師眼中的時尚夜巴黎。

Balenciaga可持續

Balenciaga改以線上發佈2021春夏系列，帶來充滿復古格調的MV短片。疫情為設計師帶來新思維，也讓設計師Demna Gvasalia開始反思時尚圈的生產模式，因此這季將焦點放在可持續性，系列中93.5%的原材料獲得可持續認證或可升級再造，印花的主要成份也100%具有可持續認證。男女可穿的「無性別」設計，也減少了在生產過程中因不同性別與尺寸差異帶來的資源耗損，同時與這個多元的時代接軌。

新季有不少寬鬆舒適的日常單品經過重新演繹如運動套裝、衞衣等；半截裙與運動服的DNA相互碰撞；正裝褲子與運動褲的拼接，呈現出Demna Gvasalia的風格與幽默。衞衣與T恤印上「Paris Fashion Week」、「Your Logo Here」、融化的笑臉等印花，都是WFH期間大家對時尚舒適追求的最佳選擇。

Givenchy新人事

今年6月Givenchy宣佈由Matthew M. Williams接任創意總監，令時尚界引起一陣轟動，2021春夏系列是他入主後的首作。 他以過山車式腰釦和工業風格聞名，他為Givenchy創作的全新系列也將標誌的金屬元素融入造型，令新季比以往多一份中性、剛強味道。新季重點落在金屬配飾，男女模特兒佩戴厚重的金屬鏈，衞衣、華麗紗裙飾上金屬裝飾。巴黎塞納河藝術橋上已被拆除的情人鎖，在腰帶掛滿，承載着承諾與情感意義。

Matthew M. Williams也從過往的經典與先鋒設計擷取靈感，例如Hubert de Givenchy先生的環狀皺褶幔帳、透明空氣感材質及大露背設計，又或者McQueen經典的「羊角」造型等，於Matthew M. Williams的視野下作重新詮釋，結合過去與現在，譜寫一段關於時代的演變歷程。

Hermès為自由

Hermès來年春夏系列於巴黎Tennis Club舉行，場內設置多條羅馬巨柱，模特兒於柱間穿梭，柱上的圖片由不同藝術家呼應今季系列。品牌創意總監Nadege Vanhee-Cybulski審視品牌以往的作品，尤其初春系列，該系列原本在倫敦發佈，但疫情關係發佈會取消，設計師就將這個季度一些還未有盡情發揮的地方伸延到這個系列上。她將這個系列獻給「自由」，自由在於思想，也在乎身體，所以系列賦予這個空間最大的自由度，甚至成為身體的部份。

甫出場是一系列nude色的設計，以cut out、肩膀線條為特色，去除一切無關痛癢的矯飾，突出品牌的皮革用料，當中有以馬術為靈感的輪廓，回歸品牌的經典。顏色以淨色為主，在黑、裸、紅色中又有粉藍色穿插其中，似乎要表達一種新的價值觀——生活從來都不需要擁有太多、也不面變化萬千，剛剛好就已經足夠。

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