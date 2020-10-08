add名人時尚丨 2020聖誕倒數美妝月曆率先睇

2020年相信對很多人來說是百感交集的一年，踏入十月意味着浪漫的聖誕、充滿希望的新一年將要來臨，美妝品牌亦推出Beauty Advent Calendar，為辛苦努力了一整年的自己打打氣，愉快驚喜地倒數。

Dior繼上年推出白金拼色的品牌地標蒙田大道30號Advent Calendar後，今年玩黑金拼色，華麗有個性，繼續有24件小香水、美妝品在聖誕倒數月曆內，不過細節貨品還未發佈，讓人充滿期待。

NET-A-PORTER的倒數月曆可謂是重量級，集合來自不同國家的品牌的護膚、美妝品，包括Hourglass、Charlotte Tilbury、111SKIN等，應有盡有。

L’OCCITANE與人氣法國插畫家Edith Carron創作的聖誕倒數驚喜日曆，以可愛的圖案重現普羅旺斯地區的浪漫夢幻情景，日曆內24道小門，每道門背後都藏着成分天然的驚喜小物。

Lancôme跟上年一樣，以玫瑰粉紅的包裝帶來於聖誕限量禮盒，內藏著25份驚喜禮遇，由護膚品、唇膏到香水，在聖誕佳節中展現耀眼魅力。

往年被瘋搶的YSL Advent Calendar，今年以紅黑造型登場，加以閃粉與愛心作點綴，小格子內除了招牌唇膏外，也有迷你香水系列，值得收藏。

Giorgio Armani今年的月曆如往年一樣，走紅金拼色禮盒風格，有6款Full Size的皇牌美妝，包括Lip Maestro #405和#102色號，另外也眼妝、小香水，華麗登場。

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