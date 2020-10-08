add名人時尚丨Rihanna 內衣騷涉侮辱伊斯蘭文化 公開向穆斯林道歉

新世代時尚icon Rihanna 近年積極發展個人時裝、美妝及內衣品牌，生意與口碑皆不俗。日前她以短片發佈Savage X Fenty 最新系列，卻被指涉侮辱伊斯蘭文化。

在短片未正式面世前，品牌先貼出超模Cara Delevingne、Bella Hadid 和演員Laura Harrier 等的硬照，又邀請了Drag Queen行騷，成功引起不少話題。短片發佈後，被發現時裝騷所用的音樂包含了伊斯蘭教的聖訓（Islamic Hadith），聖訓是先知穆罕默德的言行錄，指引着教徒的言行，亦是伊斯蘭教的重要文化遺產之一，因此穆斯林的網民非常憤怒，指模特兒只穿內衣，伴隨着聖訓搔首弄姿不但是不尊重，更是完全侮辱了他們的文化。

背景音樂「Doom」由倫敦作曲家Coucou Chloe 創作，在2017的Savage X Fenty 時裝騷已經用過。網民表示對Rihanna 非常失望，指她不但沒有吸取教訓，還重用這首歌。Rihanna 隨即公開道歉，指自己太不小心，絕對沒有傷害穆斯林之意，並將確保類似情況不會再發生，Coucou Chloe 亦有道歉，表示自己remix 這首歌時，並不知道其中一首歌的歌詞包含聖訓，此音樂現時已在所有平台上下架。

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