Lay大陸開娛樂公司傳退出EXO SM老闆李秀滿拍片送祝福

韓國男團EXO的29歲大陸成員Lay（張藝興），近年專注在大陸發展，甚少與隊友合體，因而屢傳退團。而Lay旗下的娛樂公司企業染色體娛樂集團及核心武器，早前開了微博等社交賬號，令退團傳聞更似層層，甚至有指他將離開現時所屬的SM事務所。

Lay的企業染色體娛樂集團昨日在官方微博公開多段影片，其明星好友紛紛送上祝賀，當中更見SM老闆李秀滿的身影，力證Lay與SM事務所的好感情。李秀滿在影片中表示：「從Lay（張藝興）那裏聽說後，我意識到他現在終於做了他該做的事。我和Lay的第一次見面，還是在他小的時候，他是一個非常聰明、十分真誠的孩子，隨着Lay進入EXO後，他無論在跳舞還是唱歌方面，都十分努力、認真的孩子。」李秀滿續指兩人依然保持聯絡和關係良好，所以他亦早知Lay在大陸開設娛樂公司的事，並在此祝賀對方成功。

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