曾志偉前妻寶媽三度患癌看淡人生 為後事做好準備

曾志偉的前妻、人稱寶媽的王美華在去年底發現罹患初期肺腺癌，聖誕節在台北榮總醫院接受手術，目前情況總算穩定過來，日前還為台灣節目錄影，分享抗癌心得。寶媽在2004年發現早期甲狀腺癌，到2016年又發現淋巴結長了2顆腫瘤，對於自己3度患癌，寶媽坦言一度讓她覺得恐懼又不安，曾經埋怨上天為甚麼又是自己。

寶媽表示第一次確診患上癌症後，獨自搭車回家的途中，決定最先告訴長女曾寶儀，原因是「因為我大女兒很會賺錢！」其後在治療過程上，寶儀總會在身邊為她打氣，她表示有一次開刀後，排尿有點困難，當時寶儀在身旁鼓勵兼吹口哨，最後成功解決問題，寶媽哽咽表示：「生這個女兒真是值得了！」

往後的日子，母女間的感情變得更好，她學會卸下堅強，勇敢告訴女兒自己需要被照顧和被幫助，經歷這幾年身邊有朋友離世，寶媽坦言對生死更加豁達，甚至為自己的身後事做好準備，她與親友強調自己往生後有三不原則：「不唸經、不吃冷飯、不辦告別式。」在節目中，寶媽亦有提到與前夫曾志偉的關係，她稱以前做夫妻的時候，大家都不能溝通，反而現在可以聊天、互相鼓勵和關心，令她覺得非常感恩。

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