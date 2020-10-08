電檢處話《理大》光碟運行中成「碎片」 發行商神回「想收養祭旗的DVD機」

上月底紀錄片《理大圍城》忽然成為三級片的同時，發行商影意志送到電檢處審批的《理大》DVD變成一堆「理大碎片」發還。事後影意志多次追問電檢處原因，經過近半個月電檢處終於回覆是因為「光碟在運行中的光碟機內破裂」，而出事的光碟機已被「即時停用」云云。

影意志負責人崔允信今日接受《蘋果》訪問，他說︰「無話接唔接受，唔會特別再回佢。我哋會覺得而家呢個政府做嘅事，都係嘥時間。又唔會同佢打官司，又好多嘢可以問，佢（電檢）到底有冇呢個權力。主要係我哋真係有嘢要做，要搞其他片，只要公眾知道咗，電影界、業內都知道電檢出現呢個問題。而公眾因為呢件事關注咗嚟睇，都okay啦。」他強調不是接受對方答覆，而是不想糾纏下去，至少知道香港目前出現何種狀況，他笑說︰「係好荒謬，笑下就算囉。」

早在電檢回覆前，影意志負責人崔允信當時已笑言，要用可以切碎光碟的「碎紙機」，才做到這種效果，想不到「一語成讖」。影意志今日在Facebook專頁透露電檢處昨日有正式回覆，並附上電檢的信函。影意志在FB回應話「電檢處昨日終於正式回應影意志查詢，面對被評3級事宜、告示與影片內容不符等疑問；電檢處一律使用copy and paste手法回應，內容與先前回應傳媒嘅一模一樣。完全無詳細解釋清楚戲入面如何『構成刑事罪行』、如何有『誤導成份』，所有回應都解釋唔到加入告示嘅理據及準則。而對於『理大碎片』嘅回應，就係解釋因為部DVD機唔聽話，播播下隻DVD碟就碎左 （聽落似曾相識，好似『推』開市民但市民自行跌落地受傷咁。）而DVD機亦受到應有懲罰，被判終生停用。影意志雖然對此說法有保留，但亦無意再同電檢處理論『DVD機結構與運行失誤之關係』。」

除了留言精彩，hashtag亦很抵死話「「請大家亦關注被釘牌老師同12港人 #同錄音機糾纏心很累 #多謝前線記者 #多謝手足 #10月有放映 #想收養被電檢處祭旗的DVD機」。有網民話「可唔可以問下佢部機咩牌子，然後打去消費者委員會投訴」、「咩DVD機有碎碟功能咁過癮啊」。

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