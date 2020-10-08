周冠威《幻愛》10月中殺到台灣 林夕出手為國語版MV填詞

《十年》導師周冠威電影《幻愛》在疫情下斷斷續續上映了個半月，但截至昨日累計票房已達1,485萬元，成績非常不俗。戲中的男女主角劉俊謙同蔡思韵憑此片，成為香港電影評論學會最佳男、女演員。劉俊謙同時獲提名今屆金馬獎，角逐最佳新演員。《幻愛》已安排下星期四（15日）在台灣公映，同名主題曲找來現居台灣的香港填詞人林夕填詞，繼續由二人組合小塵埃演唱。

林夕事前看了《幻愛》後不諱言男主角角色很易過火，但劉俊謙演來恰好，又讚蔡思韵有多層次發揮。首次有機會演繹林夕作品的組合小塵埃自言非常榮幸，Jonathan話︰「發夢都冇諗過國語版歌詞由大師林夕操刀，我哋有幸參與，真係好驚喜好感恩，希望台灣嘅朋友聽到呢首歌嘅時候，能明白《幻愛》想表達嘅訊息。同埋我地會繼續唱好我地嘅歌，為香港嘅音樂同電影出一分力。」他們話廣東話版同國語版有頗大分別，廣東話版是唱出男主角心聲， 國語版是宏觀整段愛情故事發生的經歷。

林夕去年底到台北出席「撐香港，要自由音樂會」，在台上講述香港警方現時狀況，又力數香港政府破壞法治。之後他逾3,000首填詞作品均被內地封殺。有內地網民更指已接到通知，林夕的所有作品會在內地音樂網下架。事後翻查多個內地音樂網，在搜尋欄目輸入「林夕」的名字後，均出現「沒有搜尋到相關歌曲」字樣。人留言「活該」、「禁吧禁吧都禁了最好。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！