現年40歲的昔日童星麥哥利高堅(Macaulay Culkin)於90年代憑《寶貝智多星》(Home Alone)紅遍全球,他昨日就重演電影中的經典叫喊表情,與粉絲重溫他的童年時代。

武漢肺炎疫情在美國仍然嚴重,就連美國總統特朗普日前亦受到感染,麥哥利高堅昨日戴上《寶貝智多星》口罩,口罩上印有他張大口掩面大叫的經典模樣,他留言:「戴上年輕時自己的皮,預防武肺。不要忘記戴上你的口罩,小朋友。」麥哥利自拍時雙眼瞪大,背後還擺放着紐約帝國大廈的模型,還原《寶貝智多星2之玩轉紐約》(Home Alone 2: Lost in New York)海報的背景,美國女星Brenda Song留言指想到放模型的人是天才。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!