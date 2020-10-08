法國電影《Cuties》被指宣揚兒童色情 Netflix在德州被起訴

曾獲辛丹斯電影節（Sundance Film Festival）導演獎的法國電影《Cuties》早前備受爭議，由於內容涉及多名只有11、12歲的女童大跳性感舞步，就連電影海報亦被指過於暴露，電影上月在Netflix上架，德州大陪審團於上月23日正式起訴Netflix發佈18歲以下兒童色情物品。

《Cuties》故事講述一名生於保守家庭的11歲伊斯蘭教女孩，隱瞞家人參加校內的「Cuties」舞團，首次感受到自由的感覺，由於片中有不少鏡頭大特寫女童的胸部和下身，被觀眾視為宣揚兒童色情，早前還發起聯署要求電影下架，德州的大陪審團將決定Netflix是否需要上庭接受聆訊。《Cuties》的法國年輕女導演Maimouna Doucoure指電影背景設定於巴黎的貪窮村落，靈感來自她個人的經歷，表現需要保護兒童的社會實況，而Netflix亦否認電影展現兒童色情，更指控告是毫無價值，而且會繼續支持該片。HBO美劇《西部世界》（Westworld）女主角伊雲麗素活（Evan Rachel Wood）則鬧爆電影過火：「任何人指這是陰謀或者不是性剝削兒童都必須清醒，這個故事完全不需要這些東西。這些只是11歲的女童，《Cuties》過了很多界線...這是在掠奪性行為下的拍攝，但卻完全沒有嚴重後果。」

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