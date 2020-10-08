林祥焜戶外廣告獲淫審處批核 民建聯狙擊行為等同間接鬥政府部門

香港知名漫畫插畫家林祥焜跟深水埗一間商場，合作製作6幅女性漫畫巨型戶外廣告，昨日資深傳媒人車淑梅在個人fb內分享商場外的廣告相片，並寫上「嚇一跳......」，即時引來不少人指廣告低俗、文化沉淪及教壞小朋友等。今日上午民建聯深水埗議員劉佩玉聯同數名家長到商場請願，指外牆廣告人物衣着暴露，及擺出不雅姿勢，擔心子女被不良意識誤導，要求商場將廣告下架。

林祥焜在個人fb專頁也轉載報道，以輕鬆態度留言︰「我幾驚冇人幫手宣傳！多謝都嚟唔切！下一步封沙灘泳池，捉晒啲三點式女泳客佢，好嘢！」有網民留言指︰「不如禁晒香港所有女性底衫褲嘅廣告」、「佢投訴咗香港小姐個泳裝環節未？」及「文化沙漠唔係無原因」等。對於車淑梅的帖文，林祥焜也有轉載並寫上︰「『唱盤變呔盤，耳筒變頭盔！』細個已經覺得呢個slogan好有創意㗎，點解妳今時今日變得咁守舊？我真係好傷心！」

昨午林祥焜接受《蘋果》電話訪問，他指今次是跟商場第3次合作製作外牆廣告，類似投訴情況以往也有發生，他說：「基本上以過往經驗，大家都以尊重香港政府規定去做，每次廣告上架前，都會交畀淫審處（淫褻物品審裁處）到，過晒先放上去，佢哋不知始末就鬥呢件事，等同間接鬧政府部門。」林祥焜強調作品並非賣弄性感，全是健康的運動造型，這樣也不喜歡？他續說：「而家個個女仔打卡、行山、爬獨木舟玩瑜伽都係咁着，唔好離地咁去強制人哋。呢代人咁做，只係畫出嚟、講出嚟都有問題？」對於批評他的人，他覺得對方應該去認識甚麼叫藝術，了解他是誰？曾代表香港到法國及台灣參與漫畫展覽，他自問有足夠身份獲國際認同漫畫家地位。

對於香港的藝術創作空間是否愈來愈收窄？他直指收窄也不是今天的事，早於20年前已指香港的藝術崩壞。他自認現在創作漫畫、插畫是佛系心態，全因香港是不懂去尊重藝術，為何還要花費精神時間去創作，然後才等人計版稅，所以近年也沒有怎樣推出畫冊作品。日前在IG分享一幅作品向離世的李惠珍作致敬，林祥焜表示珍姐於當年在漫畫界開創女性漫畫家先河，其作品中的服裝及女性為主的題材也有影響力，不過影響他最深的是現已轉為多媒體創作人朱祖兒，當年她的作品《我不想一個人住》線條簡單，但呈現好靚女性美態，而著名漫畫家王司馬作品《靚女蘇珊》同樣令他鍾情。

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