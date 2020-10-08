陳嘉寶晒懷孕8個月泳照 背脊睇依然少女味

陳嘉寶（Anjaylia）去年1月為有米老公黃頌祈誕下女兒Hosanna，之後一直未有提到再懷孕，誰知上月中，她失驚無神宣佈第二個女兒Eliana已經出世，整個陀B過程保密功夫做到足，就連她在IG貼的生活相，亦全然不覺有懷孕迹象，網民一來驚訝她如何收埋肚內B女，二來亦讚嘆她光速修身。

早前Anjaylia便於IG分享她的「遮肚大法」，她指自己是透過着衫技巧及利用衣服圖案和飾物，分散其他人的注意力。今日她再貼出懷孕8個月時穿三點式的照片，雖然只有背脊看不到正面，但單看背部身形依然十分纖瘦，少女味十足，完全不似正在陀B。「那時大概是8個月的時候。雖說驟眼看還好，但細心的話可以看出腰線已經差不多消失並化為直線。」她留言指近日收到不少私訊，很多網民都問她怎樣減肥，因此她藉着今次出post，一次過解答網民的問題。她強調過去一年，甚至坐月期間都沒有打算減肥，因為她覺得剛生BB的媽媽，最重要是吸收營養才可以令身體健康。

之後，Anjaylia又post另外一張做運動的背面相，她透露當時已懷孕9個月，但同樣地，單睇背脊根本無法相信Anjaylia即將要分娩。她說自己之所以保持身段，並非靠節食，秘訣是做運動。「疫情初期，我一直都在教練的專業指導下運動。運動的核心主要在於段練大腿小腿肌肉、強化腰部。不要老是覺得運動只是為了要美，其實適當的運動可以讓我們更精神、強化腰部，減輕因為增重帶來的腰痛、腳痛和水腫。」同時她亦提醒其他懷孕媽媽，做運動前必需要咨詢醫生，了解自己身體狀況才開始做運動，以策萬全。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！