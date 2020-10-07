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奪面爆料王丨電視台跟班見盡姐仔靠發姣上位 過氣佳麗爆有提名人收錢助奪冠

1小時前

為替唔想露真身爆料嘅嘉賓，可以喺Video Talk暢所欲言，《蘋果》引入嶄新技術幫嘉賓Face Off；今集節目《奪面爆料王》除咗有奪面化身Anne Hathaway嘅「選美嬌娃」，大爆佳麗點樣由台上鬥到台下，以及有人收錢做提名人幫佳麗攞獎，仲有奪面變成木村拓哉嘅電視台高層前跟班「A先生」，分享喺電視台見盡姐仔靠發姣上位嘅真人真事，想知「姣婆」點樣姣老細可以由配角演到主角，買完靚車又買樓，今晚10點半記得準時收看「奪面爆料王」；節目會喺《果燃台》《蘋果動新聞》YouTube Channel《娛果》facebook專頁同步播出。

日期：2020年10月8日

時間：10:30pm

主持：茜利妹

嘉賓：奪面版木村拓哉（電視台高層前跟班A先生）

嘉賓：奪面版Anne Hathaway（選美嬌娃）

直播網址：

《果燃台》

《蘋果動新聞》YouTube Channel

《娛果》facebook專頁

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