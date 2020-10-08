傘運片《散後》被指無市場戲院唔肯排 藝術中心一日賣票過5成

紀錄逆權運動的兩部紀錄片《佔領立法會》及《理大圍城》，在臨開場前數小時被香港電檢處忽然評為三級，同時要加上警告字句，但又不准發行商標明是應電檢要求，荒謬得令人側目。在政治行先的情況下，有關逆權及社會運動作為題材的電影，都受到不同程度的打壓及自我審查。演員兼導演陳哲民，早年以「首部劇情電影計劃」的資金拍攝、以傘運作背景的電影《散後》（前名《戀@廣場》），但目前暫無戲院答應安排放映，陳哲民以「心照不宣」形容事件。

對於《散後》未有戲院肯上，他以短訊回覆時表示「由於『心照不宣』的原因，此片無福消受傳統商業發行模式，更沒錢做廣告，惟有期望各位多點幫忙手傳，及多給個讚。拜託」。之後他再接受《蘋果》訪問時，承認意識到近日政治打壓及自我審查問題越來越嚴重，所以結果是意料中事，他說︰「發行商都接觸過戲院，答覆都係千篇一律，有啲嘢永遠冇得證明，比如『太多片排隊上』、『優先次序』、『《散後》太渣』……乜都得。由一開始拍，已經有唔同程度『特殊』困難，預咗。盡力而為啦。」他表示目前安排在本月27及28日，在灣仔藝術中心上映兩場，至於會否臨上映前變三級？他表示戲中有粗口，之前已被評為IIB級，至於其他變數沒辦法預料。

《散後》由發行過《佔領》、《理大》的影意志負責，負責人崔允信接受訪問時，透露灣術中心兩場戲票銷售成績不俗，他說︰「開售不過一日，已經買出超過五成，算唔錯。始終唔係《理大圍城》，可以話反應好，所以稍後會加場。」

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