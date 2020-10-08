新世界統一皇都戲院大廈業權 鄭志剛帶建築師實地考察研究保育

在北角屹立超過60年，被古諮會評定為一級歷史建築的北角皇都戲院，由新世界發展併購項目逾九成業權，兩年前，就項目申請進行強拍及重建，而皇都戲院大廈今早舉行拍賣，新世界在無競爭之下，以底價47.76億元統一業權，創下本港歷來最大金額強制拍賣紀錄，而新世界方面會將戲院保育及活化。

作為新世界發展的執行副主席鄭志剛，今日下午就在自己的社交平台出帖文，貼了多張皇都戲院的相片，更帶了建築師團隊去視察，他以英文留言表示獲得這個保育企劃，大讚這座建築物充滿了50、60年的香港特色，當中最為特別就是大廈的飛拱建築設計，這座戲院大廈見證了香港娛樂事業的黃金年代，更指戲院曾公演過《仙樂飄飄處處聞》這部電影。鄭志剛表示數月前曾來過這棟大廈，認為它是北角的地標，已邀請了國際及本地建築保育團隊參與修復：「類似這類富歷史價值的五十年代戲院，香港早已蕩然無存。皇都戲院不單止擁有68年歷史，建築富現代主義色彩，五十年代屬於國際文化表演地標。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！