黎姿為小小豬慶祝8歲生日 望以朋友關係陪伴愛女成長

黎姿（現名馬黎珈而）與富商馬廷強育有3女，雖然黎姿身為上市公司CEO，但她仍會在百忙中抽時間照顧3個寶貝女馬家蔚、馬家鎂及Pegella。適逢今日是細女Pegella 8歲生日，身為24孝媽媽的黎姿就為愛女在遊艇上開P慶祝。

黎姿今日在社交網站中貼出幫細女Pegella慶祝生日的照片，雖然黎姿今次沒有晒囡囡照片，但可看到她在遊艇上為愛女開生日會，而她除了準備生日蛋糕外，亦準備了8字氣球及可愛造型的紅雞蛋，並留言：「小小豬轉眼8歲了！Happy 8th birthday！祝您健康快樂地成長！」她指自己跟細女同一個星座，所以性格比較接近：「小女兒跟我同一個月份過生日，我倆同一個星座。不知道是不是這個原因，我們個性比較相近，都很喜愛戶外活動，會常常一起玩一起聊天。」黎姿直言很喜歡女兒把她當是朋友的感覺，覺得這是陪着她們成長的最好狀態，又謂會跟馬家蔚及馬家鎂永遠成為細女的好朋友。

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