副總統辯論 | 譚詠麟鬧彭斯過份造作 網民嘲：愛國仲用iPhone？

美國副總統彭斯和民主黨副總統候選人賀錦麗，於香港時間今早在美國舉行副總統侯選人辯論。以往副總統辯論，均被外界視為不影響總統選情，但今年撞正武漢肺炎，加上美國總統特朗普早前確診，拜登在種族方面多次失言，讓眾人注意到繼任問題，今場副手辯論變成史上極為重要的一場。

不少人今早坐定定睇電視直播，估不到被網民封為「藍校長」的譚詠麟，晨咁早起身睇今場美國副總統辯論。看直播期間，譚詠麟還在電視機前自拍，之後放上微博，只見相中其身後畫面，正是CNN直播彭斯和賀錦麗在台上辯論的實況。譚詠麟不單對着螢幕的彭斯怒目而視，更留言鬧他：「彭斯跟他的主人儍Trump一樣過份造作和不守規矩！」

其實一般外界分析，香港藍絲和強國小粉紅普遍反對特朗普連任美國總統，愛國倫伯當然亦是其中之一，可是，有北京外媒記者就指每當彭斯批評中國時，大陸直播的畫面會突然收不到訊號，所以身在大陸的倫伯，估計亦無法看足本版辯論直播。

理解到倫伯當初難忍網民在IG和facebook日日鬧，因此刪除玩了兩年的IG及Facebook fans page，專攻微博和強國網民圍爐取暖，而倫伯留言後，強國網民即讚他敢作敢言、敢愛敢恨，甚至有人提議他可以去做美國總統，但另一方面，有唔少網民擔心他公然在微博講政治，隨時手尾長，留言提醒他既是公眾人物，要小心別放太多政治觀點，以免被人利用，之前又話唔好拉上政治。

強國網民對倫伯關懷備至，反觀香港網民則突破「盲腸」，好奇問他為何沒用國產貨華為，反而用強國人嗤之以鼻的iPhone，嘲他「口裏說不，身體卻很誠實」，人前愛國，人後卻繼續用美國貨。其實倫伯作為一個愛國者，今次已非首次「表裏不一」，早前就有傳媒影到他與紅顏知己Wendy飛往加拿大探望正在當地讀書的兒子譚曉風，而倫伯就是手持BNO出境。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！