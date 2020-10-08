黎耀祥爆兒子曾惹同學討厭：可能係人哋睇唔過眼

黎耀祥2009年因為劇集《巾幗梟雄》系列而令他成為視帝，正所謂「一登龍門升價10倍」，祥仔的工作和搵錢機會當然源源不絕，不過祥仔最近與阮兆祥在網上節目《雙祥見》，他表示當年《巾幗》決定開拍續集，壓力當然有，不過他始終覺得一個演員只要有好的劇本便能有好效果，反而幕後的同事壓力比他大得多。祥仔亦表示他的壓力反而落在家庭方面上。

不經不覺，祥仔的兒子黎正橋今年已經23歲，目前在美國讀書，在訪問上他透露阿仔曾經被部份同學討厭，原因是因為「星二代」的身份：「可能就係人哋睇唔過眼，又或者只係因為你爸爸有名氣，佢實際上冇做過啲乜嘢，我亦都相信我個仔唔會做出啲挑釁其他同學嘅行為。」他還說當時阿仔一直都是忍氣吞聲，現在事件已過去，他本身都是最近才知道。

近年賺到盤滿缽滿的祥仔，對寶貝仔當然疼愛有加，曾經有周刊報道，當時只有20歲的黎正橋，不時都在社交網炫富，試過在社交網站晒自己擁有一架紅色、價值310萬的McLaren辣跑，其後又上載自己在美國駕駛的大黃蜂Camaro座駕，又試過被人影到他戴着價值10多萬的勞力士金鋼Daytona，駕駛幾百萬跑車與女友四圍去，結果有網民留言稱祥仔寵壞兒子，事後祥仔表示兒子只是貪新鮮，車和表是他所有，與兒子共同使用。

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