徐若瑄越洋問候香港影迷 IG追悼三浦春馬 竹內結子

日本電影《信用欺詐師JP : 公主篇》今日正式在港上映，由女主角長澤正美率領東出昌大、小日向文世、江口洋介等再次合作，今次目標是已故富豪胡雷盟的可觀遺產，長澤正美帶住新拍檔關水渚潛入胡家展開爭產大戰，由徐若瑄、古川雄大、白濱亞嵐飾演胡氏家族的三姐弟，還有三浦春馬、竹內結子的最後演出，對廣大觀眾而言可謂有笑有淚。

《信用欺詐師JP : 公主篇》本月1日於中秋長假期上映四日優先場，票房已過40萬港元。有份參演的台灣女神徐若瑄，近日忙於宣傳新專輯仍騰出空檔拍片向香港觀眾打招呼，除了介紹自己在《信用欺詐師JP : 公主篇》中的角色外，更大呻日文台詞背得很辛苦：「我在電影中飾演一個億萬富豪的刁蠻大女兒Bridget，不但要用流利的英文，還要用日文演出，台詞背得很辛苦！」今次與女主角長澤正美鬥戲，徐若瑄自言是很大的挑戰，亦很好玩，拍攝的過程很開心，分別在東京、馬來西亞浮羅交怡取景，她希望香港觀眾可以睇得開心。對於三浦春馬與竹內結子今次先後離世，徐若瑄日前在IG發文哀悼兩位拍檔：「R.I.P……#三浦春馬#竹內結子 2020越困難，我們都要更堅強、珍惜、我們都要好好的⋯」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！