趙薇繼子初嘗戀愛滋味 仙氣女友丁丁晒藍寶巨鑽兼9999朵玫瑰

44歲大陸女星趙薇與新加坡富商黃有龍結婚12年，育有10歲女兒小四月；婚後二人在中國積極經商、投資，傳身家曾高達近百億港元，但因為捲入空殼交易風波，2018年遭中國證監會禁止進入證券市場5年。今年7月，有網友發現趙薇的IG把老公相關的Po文全部刪除，包括黃有龍牽着女兒的溫馨背影照及去年情人節老公送她的花等，引起兩人婚變揣測，對此趙薇工作室火速澄清表示：「捕風捉影累的慌，吃瓜（看八卦）謹慎，好好工作耶」。

趙薇變得低調，反而老公黃有龍與前妻所生的兒子黃小寶（有指真名叫黃益）已經長大成人，今年20歲，更墮入愛河，初嘗愛情的滋味。小寶雖然不是圈中人，但由於繼母是趙薇，所以他也備受關注，有指趙薇亦對繼子視如己出，同樣十分愛錫，而小四月與哥哥也相處很融洽。近日有網民發現小寶的女友丁丁，在微博高調公開與小寶的關係，特地將微博名字改為「丁寶」，結合她與男友的名字，又上載多張拍拖的照片，高調放閃晒恩愛。

據悉黃小寶比女友細一歲多，是姊弟戀，二人拍拖不久。丁丁昨日上載兩人合照，標示地點是英國，相中的她與男友正身處一間高級西餐廳享受燭光晚餐和嘆紅酒，而丁丁手上還戴着一隻超巨型藍寶石鑽戒，非常之搶鏡，她留言：「小王子的玫瑰花」。丁丁生活奢華，一身名牌，又出入高級場所，平時更愛post靚相，美圖下透現一股仙氣，並經常收到鮮花做禮物，其中一次收到估計有9999朵玫瑰，十分誇張。

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