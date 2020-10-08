台灣人氣王許光漢化身暖男助迷路婦 做Hebe師弟圓歌星夢

29歲的台灣藝人許光漢，憑劇集《想見你》紅透東南亞，更入圍今屆金鐘獎爭視帝，可惜爆冷輸了《鏡子森林》的姚淳耀，仍不減許光漢的人氣。日前台灣《蘋果新聞網》在台灣街頭見到正在休假的許光漢，正協助一名問路婦人，被讚暖男。

據台灣《蘋果新聞網》報道，本月5日台北街頭正下着雨，一身黑色便服裝束的許光漢，撐住雨傘行過小路時，一名站在路邊的婦人左顧右昐看似迷路，婦人見到拿住電話路過的許光漢，便叫住他問路，而許光漢亦化身暖男，停下腳步轉過身來，看着婦人了解情況，然後用拿住傘的手指向左邊，耐心地向婦人引路，兩人交談前後約半分鐘。

身價已3級跳的許光漢，原來當天他沒有工作在身，正在休假中，平日他的打扮如陽光男孩般十分隨意、休閒。據台灣《蘋果新聞網》報道，指從底做起的許光漢，13歲時曾在周杰倫的《三年二班》MV中曝光，高中時熱愛唱歌的他，曾是校內比賽冠軍，到2012年讀大學時曾簽約唱片公司，可惜歌未出，因合約問題無疾而終，及後經過20多次試鏡，才有機會當演員。近年他不單止在演技上有突破，先後在金鐘獎入圍男配角及爭視帝，早前他主演的電影《陽光普照》及Netflix劇集《罪夢者》令人刮目相看。據他的經理人Peggy向台灣《蘋果新聞網》透露，許光漢將成為田馥甄（Hebe）的師弟準備出碟，苦等8年的歌星夢終於圓夢。

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