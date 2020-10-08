崔真實逝世12周年 71歲朴元淑遺憾收「最後電話」：她似乎想找人聊天

韓劇《玫瑰人生》女星崔真實於2008年10月2日在寓所上吊自殺，終年39歲，今年是她逝世12周年，仍有不少人為她的離世大感可惜及不捨。

71歲的韓國資深女星朴元淑，於前晚播出的KBS節目《朴元淑的一起生活吧》中提到已故崔真實。朴元淑小心翼翼地表示：「約在崔真實離世前的一、兩個月，某日凌晨收到她的電話，因為訊號不好我還跑到外面接電話，她說『老師，我和李英子姐姐將一起主持新節目，你來做一次嘉賓吧。』當時我向她表示已經凌晨兩點，翌日再通電話，但卻沒想到這是最後一次通話，之後憶起此事，她似乎是想找人聊天傾訴。」令人惋惜。

而崔真實生前好友、53歲女星李英子，早前參與SBS新節目《告訴給姐姐也可以》的錄影時，亦有提到崔真實離世的事，她表示：「最好的朋友突然離世，一開始我也不想相信。有一段時間已經沒有喊，直到她離世3年後，似乎太過壓抑，情緒突然再爆發時喊得很厲害。」

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