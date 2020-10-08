奪面爆料王丨老闆愛姣女買車又買樓 奪面嘉賓爆姐仔七線變一線之謎

今集《奪面爆料王》節目嘉賓，分別有奪面變成木村拓哉的「電視台高層前跟班Ａ先生」，以及變成紅髮Anne Hathaway的「選美嬌娃」。內容圍繞選美黑幕，除了人為操控賽果，「選美嬌娃」更爆有位女提名人經常都會提名佳麗出賽，經她提名的人幾乎都會得獎，即使未能登上冠軍寶座，幾乎都會入三甲，「選美嬌娃」形容這個提名人好勁，知道對方會收錢，但收多少她不太清楚，因為自己沒有畀過錢。作為前跟班的Ａ先生亦講明選美一定有「黑幕」，即使近年扮投票扮公平，但評選都一定是人為，選美可說是鬥身家、鬥背景，由於評判大多來自社會上有名望的人，形容這個世界識人好過識字。

主持茜利妹問兩人是否了解參賽者有否會明爭暗鬥，或者發姣？「選美嬌娃」指放料、批踭一定有，甚至會在排舞時故意踩你想整傷你，見過有佳麗因為分到黑色不搶眼晚裝大喊，最後成功「屈」了第二位佳麗換衫給她。之後，「選美嬌娃」再爆比賽「選到咁上下」會有人安排飯局，當年她去到見到每位佳麗飯枱前都會有張房卡，她覺得唔對路於是離開，那她最後當然是落選了。

Ａ先生透露以前是某一位「小姐」跟班，她的工作就是要幫小姐約姐仔、花旦給老闆「認識一下」，Ａ先生說有一些女仔見老闆後會由七線變一線，買豪宅及一身名牌。還爆有位冠軍級人馬好犀利，不是在港出生的她，目標相當明確，入行短短幾年就買樓，由於老闆一向喜歡「姣」這類型，故寵幸了她一段好長時間，對她出手亦好闊綽，而她在電視台本身都有位幾靚仔的男朋友。Ａ先生續謂，本來有一位比這個冠軍級人馬更成功，可惜早前「衰咗」！Ａ先生說：「呢位雖然唔算好靚女，但真係好Ｘ姣，老闆見到佢暈晒大浪，直接出通告要各部門高層力捧，呢個人唔單止由配角變主角，就連主題曲都有得唱。」

節目尾聲，兩位嘉賓還給參加選美的女孩子一點忠告，「選美嬌娃」認為除了要有禮貌，還要想清楚自己想得到甚麼，作為幕後工作人員的A先生，只希望大家不要帶麻煩給他們，大家亦不會阻人搵食。

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