洪永城家庭照夠恐怖 跑車泊雙黃線被抄牌

36歲洪永城早已到適婚年齡，近年與梁諾妍（Inez）同居，有傳築愛巢好事近，而他間中也跟女友睇樓，希望給自己目標及動力，繼續努力工作。

今日他在香港仔出席講睇樓嘅活動，他坐着大會安排的跑車到場，由於停泊在雙黃線，結果被警察抄牌。而大會安排樓盤示範，更「偽造」一張洪永城一家三口的合照，洪永城笑說：「我可以肯定呢個係咩宅，呢間屋有啲恐怖！」

活動上洪永城表示現時與女友同居，活動空間暫時還足夠，他說：「而家仲有埋大狗，要畀多啲空間佢，我目標係買House。」雖然女友Inez並沒要求他買樓後結婚，但他本身已有物業在觀塘，問到有否計劃聯名買樓？他說：「佢有問我幾時寫佢名，我可以唔答住就唔答住，應承咗做唔到就大鑊，唔應承就實嬲，所以我答：『唔……』（含糊作答）。」他又稱自己並非被「食住」，拍拖以來二人財政獨立。

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