前亞姐李妮爆當年收唔到澳洲樓獎品 幸得高層陳圖安出頭搞掂

亞姐香港區決賽延期到11月1日才舉行，佳麗擔心亞視很多事情不明朗，突爆出退選潮，有7名佳麗退選，只餘下14名佳麗留下出賽。亞視承諾最後15強佳麗可發放1萬元獎金，現走剩14名佳麗應全部在賽後有錢落袋，不過亞視早有拖數前科，相信待佳麗收到錢才可當真。

據知1994年亞姐冠軍李妮當年得獎，除100萬現金獎外，還包括常平及澳洲一層樓盤，連同后冠，總值逾600萬元。當年李妮接收獎品時，唯獨澳洲的樓盤收不到，有指她多次向亞視反映，有人拖字訣，畢竟是贊助獎品，未有人肯出頭。李妮就向當時新上場的高層陳圖安求助，幸運找對人，陳圖安為她奔走，花了幾個月時間，終為李妮追到應得的樓盤。

《蘋果》今日求證李妮，她直認當年發生過這件事：「我嗰年好幸運，獎金同獎品都加碼，當選後100萬現金獎好快頒咗支票，成功過數，常平層樓又簽收到，唯獨澳洲樓盤追咗差不多一年都追唔到，任期完就會過期，我機緣巧合下同咗陳圖安講，佢嗰時啱啱上場，嚟幫封子平打理亞視，佢一聽到咁唔公平就話同我出頭，搞咗幾月終於追到。不過樓盤發展真係爛尾，佢哋肯賠番現金畀我補償。呢件事我好感恩陳圖安。我呢件事算好幸運，好感恩有陳圖安同我去追，自此之後我就稱呼佢做『哥哥』，佢真係當我妹妹咁照顧。」亞視近年屢爆資金不足，李妮對於新一屆亞姐有三分一參賽佳麗擔心前景不明朗和當選後不獲獎金所以退選，李妮鼓勵眾師妹：「其實我當年抱住後生、青春報名玩吓，完全冇諗過得獎拎到咁多獎金獎品，純粹想增加人生經驗，所以我希望女生唔係為拎獎金同物質去選美。」陳圖安今日也在電話回應：「當年我接到李妮打嚟叫我幫幫手，我份人覺得要公道做人，我聽咗佢呻，道理喺佢度，佢當選冠軍就係應得所有獎金獎品，我當年係亞視管理層，絕對有責任同佢追番，我知道件事後立即同佢請示老闆封小平，封生好明白事理，仲叫我要安撫李妮，封生話『錯喺亞視，唔可以不了了之』，同時間我又同佢去處理，聯絡公司法律部，結果搞咗都幾個月就追番晒。」

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