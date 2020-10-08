Bonnie林凱欣感情冇着落 前男友阮政峰被爆兩年換3女

28歲的阮政峰入行9年，在處境劇《愛回家‧開心速遞》飾演池子孝一角，成功入屋；劇中池子孝為人孝順，又是專一癡情男，對女友Venus（鄺潔楹飾）一心一意。但現實中，阮政峰卻被爆兩年換3女友，去年跟郭嘉文的閨蜜，即劇中安仔女友「Bonnie」林凱恩甩拖；之後他自揭有咖啡師女友Liz，但今年二月初已經分手。

今日《壹週刊》報道指阮政峰又換畫，被影到跟長髮新歡去郊遊親親大自然，期間女方行街時差點跌倒，阮政峰即緊張伸手扶住對方，表現細心。阮政峰和林凱恩今日同為《愛回家》宣傳，阮政峰擔任司儀，大合照亦是一個企一個踎低，全程幾乎零交流。阮政峰表現風騷，大方承認新戀情，他說：「多謝呀，原本想好低調咁處理，因為唔係開始咗好耐。佢好想保護我，因為佢知道如果而家公開嘅話，會有好多報道話我係唔係花心，係唔係好容易同另一個人開始一段關係，唔想咁樣，所以佢就同我講，話我哋低調一啲，唔使同其他人講，只要我哋嘅家人同好朋友知道就可以。」

阮政峰表示如今被影到亦不會收收埋埋，他說：「唔係一件醜事，我都好樂意同大家分享，但希望大家尊重我哋，保護同祝福我哋。」有指新女友跟林凱恩同屬文青型，他說：「每個人都有佢獨特性，各有有優點同缺點，林凱欣好好，我女朋友都係非常好，唔好將兩個人去比較，傷感情。」

舊愛林凱恩也送上祝福：「我都祝福佢啦，因為我覺得嗰個女仔好幸運，我希望佢會開心。」對於阮政峰特別鍾情文青女生，林凱恩笑說：「我文青咩？我覺得政峰更文青，佢平時嘅打扮已經好似，仲有好多方面嘅嗜好，我相信佢亦會搵同佢差唔多感覺嘅。」問到自己的感情狀況，林凱恩表示忙拍劇沒時間認識對象，希望慢慢來。

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