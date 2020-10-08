Regen為情消瘦剩88磅 對過去緋聞感到委屈

32歲的前組合HotCha成員張惠雅（Regen）的情路崎嶇，年紀輕輕已經歷過6段戀情，幾乎全都不歡而散，現正享受單身，不過依然憧憬真命天子的出現。早前Regen接拍了ViuTV的節目《吃掉前男友》，探討現代女性的愛情觀與單身主義，Regen剛與圈外男友分手，再次回復單身的她一口便答應拍攝，她笑說：「我之前5年都冇拍拖，遇到個好鍾意嘅，但咁啱散咗後監製就搵我，佢哋有問過我單身狀況嘅，開頭聽到個節目名都有啲驚，都緊張問編審個名係咪有啲嚇親人，係咪要數臭前度？但係估唔到拍得好開心，大家傾偈、了解心事。」

Regen為情消瘦，薄如紙的身形原來只剩88磅體重，而面對再次失戀的打擊，拍節目時慶幸被嘉賓張慧儀一句點醒，她說：「其實拍攝最深刻係張慧儀前輩講佢嘅過去同得着，如果畀我經歷佢嘅嘢，我會好消沉，最後佢將過去變成動力，而家好成功，佢有一句話：『每個人都好奇會唔會遇到自己真愛？有嘅，但唔一定係男朋友，嗰個就係我嘅養子。』呢一句點醒咗我，因為嗰時啱啱分手幾個月，好鍾意好鍾意，點解好短就分開咗呢？我會諗返我身邊嘅屋企人、好好嘅朋友，甚至隻狗，嗰種愛係可以取代我缺失嘅嗰樣嘢，以前嘅我係好鍾意睇相，問吓幾時出現真命天子，而家唔會嘞！」

每次拍拖分手，總感到兩敗俱傷，但Regen依然深信愛情，恨拍拖結婚，但不會強求，她說：「單身嗰5年之前都係快嚟快去，遇到鍾意嘅就會去試，之後發覺每次自己好傷，人哋又傷，覺得自己真係夠！想畀啲清靜自己，曾經喺生日許願，希望自己可以單身到30歲，點知就單身過埋30歲，等待真係會遇到個好鍾意嘅人，而家嘅心態係拍拖、結婚，嚟就嚟，有就有。」18歲那年，因為前男友出軌，成為Regen的創傷，令她不相信愛情：「我係好執着嘅人，因為呢次經歷，我會好容易就講分手同放棄，我發覺一段關係裏面有創傷影響會好大，我都唔想影響到日後嘅男朋友。」

曾經傳被舊愛歌手沈瞳伽家暴、介入張景淳與宋雙佳的戀情、私會舊老闆薛世恒，Regen對之前的傳聞都感到委屈，她說：「入行嘅新聞都影響幾大，我只可以講每一單話我小三嘅都唔係真嘅新聞，但係冇辦法嘅，係好想還返一個清白，而家都唔開心嘅，好似去到邊都俾人當做一個小三咁，我係一個勁呷醋嘅人，我覺得做小三都係一個好勁嘅人，佢要接受到個男仔同人分享，我喺17歲時已經咁介意身邊嗰個有第二個嘅時候，我點可以成為人哋嘅第二個呢？唔得囉！我係有精神上嘅潔癖。」Regen又大嘆跟薛世恒的緋聞是她的致命傷：「直情係影響好多，應該有7成嘅香港人當係真，越寫越多，又講到影響埋組合（HotCha），所以咪唔開心，情緒係好抑鬱，其實每一件事有好同唔好，好嘅係慢慢學吓唔好介意身邊人點睇自己，呢一點做邊行都要識嘅，唔好嘅就係睇負面嘅嘢成個人都癲咗、崩潰，壓力承受唔到，不過我抗壓性係好低，係要用時間過去。」

撰文：羅慧敏

攝影：沈健程

攝錄：廖達燊

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