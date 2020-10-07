香港五大富豪之一劉鑾雄（大劉），被評為全球十大收藏家之一，他曾斥資逾200億購入所愛的藝術品、古董、珠寶、紅酒等，他今年頻頻拍賣收藏，包括名酒、古董家具及名畫，合共套現約八億元，而且全都比買入時更高價出售，其中2月賣出的名畫《水花》以約2.3億港元賣出，收藏14年間升值近八倍之多，而據知大劉積極拍賣，純粹因太太甘比認為他的收藏品存量太多。

根據今年5月財經雜誌《福布斯》報道，現年69歲的華人置業集團前主席劉鑾雄於香港富豪榜排名第四位，身家達1,300億港元。大劉於2014年辭去華置職務，但精於投資收藏品的他，近日活躍於拍賣各種收藏品，本月3日他就在蘇富比拍賣了一批珍藏名酒，全部117項拍賣品經過逾兩小時競投後，全數售出，總成交達5,304萬元。

明清黃梨花木家具彌足珍貴

大劉指有關拍賣品為過去38年的「小部份個人窖藏」，希望藉是次拍賣跟愛酒之人分享，多支被拍賣洋酒來自法國勃艮第酒莊，包括DRC羅曼尼康帝及Richebourg，其中12支標準裝1990年DRC羅曼尼康帝，為全場最高成交價拍賣品，連佣以375萬港元成交。

今年7月，大劉亦在蘇富比拍賣收藏了30年的10件明清時期家具，因明清最負盛名的黃花梨木家具為宮廷御用木材，故立即引來收藏家瘋搶，全場成交之冠為一明代黃花梨翹頭案，估價本約600萬，最後以5,100萬落槌，為原來的估價12倍之多，大劉當年以200萬元買入，勁賺4,900萬，現場由蘇富比亞洲區主席仇國仕代表其客戶投得，而全部10件家具拍得約2.5億港元，據知本身大劉只以約3,000萬購入。

《綠色背景四裸女》升15倍

事實上，大劉以前買回來的收藏品，今年賣出去時都是大為升值，今年2月和7月大劉分別拍賣出兩幅名畫，2月售出的英國畫家大衛霍克尼（David Hockney）的《水花》，是大劉於2006年以2,900萬港元買回來，如今以約2.3億港元賣出，14年間升值近八倍之多！至於7月賣出去，則是著名法國華裔畫家常玉之《綠色背景四裸女》，2005年以1,630萬港元買回來，現今以2.58億成交，升值15倍，亦是賺到笑。就所知以上的三次拍賣，大劉合共套現約八億元，認真誇張。

其實在收藏界，大劉早已大名鼎鼎。2006年他以1737.6萬美元（約1.3億港元）的天價投得安迪華荷（Andy Warhol）絲網印製的《毛澤東》肖像畫，刷新了大師作品成交價的世界紀錄，全球轟動，從此大劉躋身世界頂級收藏家行列。美國藝術雜誌《藝術新聞》（ARTnews）每年會對全球藝術品收藏家評選，大劉早在2010年開始已獲選為「全球十大藝術收藏家」，成為首位擠進全球前10強的中國收藏家，而上年他仍入圍「全球200位頂尖收藏家」。大劉早年接受媒體訪問，就曾指自己花費在紅酒收藏的費用驚人，年輕時因愛開party，不斷買下靚紅酒，至少花費10億以上。據知曾斥資逾200億購入無數藏品的大劉，今次拍賣部份珍品只因存量太多，太太甘比幫他整理這些珍藏品時，建議把小部份並非經常觀賞的珍藏品賣掉，故促成今年的收藏品放售。