Mandy Lieu神隱5年寫專欄博洗底 網民嘲：搶人老公講家庭

太陽娛樂集團老闆周焯華（洗米華）的「地上最強」第三者Mandy Lieu去年被指收3億元分手費，豈料今年7月又傳二人復合，並在泰國秘密築愛巢，神隱多時的Mandy Lieu近月忽然蒲頭，變身英國一本雜誌的專欄作家，介紹當地可持續飲食文化，似乎繼續長駐英國。

Mandy的新一篇文章日前見街，配圖有一幅她在切蔬菜的相片，今次內容就鼓勵大家要幫襯本地農產品，提到武肺在英國爆發初期，不少人到超市盲搶貨品，將貨架掃清，事隔多月，令她反思食物供應的問題。她提到英國的食物大部份依賴進口，只有大型超市受惠，同時令英國當地從事農作的人收入被剝削，所以她鼓勵大家要多幫襯買當地的農產品，表示自己小時候在大馬生活，當地一年四季都有農產品，糧食自給自足，所以現在要將這樣的概念教給仔女，尤其他們在城市長大的，覺得大家都有責任教育下一代要揀可持續的食物鏈。

雖然Mandy做才女博洗底，不過就有不少網民去雜誌IG踩場，指她唯一可以得到寬恕，就是向洗米華太太陳慧玲（Heidi）公開承認自己有幾錯，以及離開她的丈夫，認為Mandy一直欠洗米嫂一個道歉，亦有人留言問她作為情婦的感受，另有網民指她搶人老公，這個破壞別人家庭的人在專欄講家庭是相當諷刺，更有網民問她收3億做情婦還不夠等，紛紛為洗米嫂出氣。

同時Mandy寫專欄講生活題材，也吸納外國支持者，以英文留言「唱好」Mandy，讚她正向美麗，稱不清楚她的過去，又指她以往做的事很多人不會有共鳴，但會願意給她機會，因為她至少會為自己小朋友做一些事。

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