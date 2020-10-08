劉丹唔想孫女曝光 稱愷威性格內向推大陸親子真人騷

劉愷威下周二（13日）便46歲生日，近日有傳大陸真人騷重金禮聘向劉愷威及6歲囡囡「小糯米」劉梓蘭招手，希望他們錄大陸親子節目，結果惹怒前妻楊冪，為此鬧吵大鑊！劉丹今日出席活動，稱兒子愷威是內向的人，從沒想過參加這類親子節目，丹爺說：「從來都冇，從來希望小朋友好健康開心咁成長，我哋一向對呢類節目，覺得唔係自己能力做得好嘅嗰類節目，係比較適合活潑外向人嘅玩，劉愷威唔係呢種人，所以推咗好多。」

是不是不想孫女曝光？丹爺謂：「係囉，等佢可以開開心心喺屋企都幾好，除非學校活動(周年晚宴)都可以參加，大家小朋友見慣咗，但我哋都驚佢有啲怯場。」有指劉愷威和楊冪曾經鬧交？丹爺笑住否認：「點會鬧交，一個喺香港，一個喺北京。我知愷威不嬲都唔想個女參加呢類節目，至今都堅持，冇啲咁嘅事，(傳聞)絕對好奇怪，哈哈哈。」

劉愷威和楊冪當年相戀1年半即在港註冊，5個月後火速誕下愛女小糯米，婚後二人想法有所不同，劉愷威抱怨楊冪工作太忙，經常不在家，希望大家放慢腳步以家庭為重，但楊冪則呻過與劉愷威之間欠情趣，惟有將安全感放在工作，最終二人在2018年決定簽離婚協議，以親人的身份共同照顧撫養小糯米。

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