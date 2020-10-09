韓人氣漫畫家秘戀女團前成員 宣佈已婚結束10年長跑

韓國人氣漫畫《看臉時代》作家朴泰俊，今年8月宣佈確診武漢肺炎，當時他透露沒有了味覺及嗅覺、高燒到38度、咳嗽很嚴重，經治療後最終平安出院，但因病減了8.8磅。當時因中招而成為新聞人物的朴泰俊，近日再次登上熱搜榜，事關他日前出演綜藝節目《黃金漁場 Radio Star》時突然宣佈已做人夫的消息，令觀眾及fans大感愕然。

朴泰俊在節目上除了分享他患武肺的經歷外，同時又忽然自爆今年和拍拖10年的女友登記結婚，令一眾主持人大感驚訝。朴泰俊透露與女友經過10年戀愛長跑，終於決定登記結婚：「我戀愛10年了，大家已經一起住了很長時間，感覺就像和朋友一起生活一樣，太太亦都話我是最好的朋友，我現在很幸福。」而朴泰俊直認他已婚的消息沒有告訴任何人，一對新人亦沒有舉辦婚禮的計劃。

而節目亦有公開他和妻子的照片，原來他的妻子亦是圈中人，屬於2010年出道的中韓女團Lotte Girls（樂天女孩）的成員崔秀晶（音譯），她和朴泰俊因為出演MV而一吻定情。據了解，崔秀晶原本屬女團MAMAMOO的第五位預備成員，雖然最終未能與MAMAMOO一齊出道，但崔秀晶與她們仍然keep住好感情。

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