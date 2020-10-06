add名人時尚 | 巴黎時裝周: Louis Vuitton性別新定義 Stella McCartney 可持續時尚宣言

【Louis Vuitton 】

在巴黎時裝周最後一天壓軸登場的Louis Vuitton 2021春夏系列大秀，選址在擁有150多年歷史，經過精心修復的百貨公司La Samaritaine內舉行。開騷前，品牌發佈的預告片中可見新季的綠色手袋率先曝光，手袋在綠色背景前融合投射，展現現代科技元素，新系列的主題已可見端倪。

時裝騷場內搭起了特技電影的綠幕，同時穿插在現場嘉賓之中，設置了多組懸臂攝影機捕捉現場動態，開騷之際，綠幕變成了導演Wim Wenders的電影作品《慾望之翼》，讓即使身在家中，透過線上欣賞新裝的觀眾，也幾乎有置身現場的體驗。

設計師Nicolas Ghesquièr這季除了將拿手的80年代元素，糅合未來感風格的設計，這季他又將焦點放在「中性」主題，他提問「兩者之間的衣服是怎樣? 怎樣的剪裁可以消除男女之別？怎樣的打扮會讓人耳目一新？」

打頭陣的模特兒，穿上「VOTE」字樣的tee，搭配寬鬆隨性的卡其色長褲與腰帶，似是對當前環境作回應，同時也明確宣告無分性別的主題。系列以寬肩的輪廓線條為主軸，瀟灑帥氣 的trench coat、寬鬆的bomber jacket、西裝外套、針織背心上衣，搭配連身裙、短褲，不少造型腰間與袖口都加上皮帶釦環，隨喜好更自由變化造型。後段的造型，色彩更見繽紛豐富，霓虹字樣、條子印花，拼湊華麗珠片刺繡、立體飾摺裝飾，塑造更多的想像空間，顛覆傳統觀念，展示更多面向的女性魅力。

【Stella McCartney】

當時裝界推崇可持續發展，個個品牌都頂着環保的光環推出設計，到底當中又有多少個品牌能真正做到可持續時尚？Stella McCartney 直言：「大家都標榜自己的設計是可持續，我幾乎不知道這個字的含義是甚麼了」，所以她決定以2021 春夏系列告訴大家可持續時尚的定義。

Stella McCartney 希望衣下的女性認清自我，和大自然重新連接，以行動改變世界。今季系列名為「A-to-Z manifesto」，每個字母代表一個信念：A代表accountable（負責任）、O代表organic（有機）、V代表vegan（素食主義者）等。設計方面，有多款BMX風格的超緊身連身裙及單車褲，以過季的存貨拼湊而成，採用了有機棉紗、亞麻和循環使用的喱士，運動風與雕塑感互相映襯，打造無季節性的timeless pieces；又在品牌標誌性的英國男裝輪廓上以沙漏式剪裁增添女人味，結構簡約帶亮點。

春夏色調豐富，既有溫柔的粉色、卡其色，又有活力的泡泡糖色和艷紅色，海軍藍撞白色的貝殼珊瑚印花圖案穿插在系列當中，表達在疫下對旅行的渴望。集泳衣與塑身衣兼於一身的Stellawear，以全新物料Econyl（回收塑料瓶 + 其他尼龍）製成，加上無縫的剪裁，真正做到零浪費。全部造型均搭配以50％回收材料製成的人字拖，及換上純素皮革和可持續採購木鞋底的Daisy clog sandal，為可持續時尚定下guideline。

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