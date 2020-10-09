富士電視台再玩命 諧星齋藤司拍節目重傷骨折

41歲日本人氣諧星齋藤司，昨日為富士電視台綜藝節目到群馬縣前橋市取景，怎料卻發生意外，齋藤司身受重傷，背脊骨重創骨折，估計要三個月才可以康復。

據日本傳媒報道，齋藤司在拍攝時應節目安排要坐上氣墊，體驗氣墊爆開後會否將他拋起，據知工作人員在拍攝前先作試驗，認為安全後才正式拍攝，坐在氣墊上的齋藤司，經氣墊爆開時瞬間被拋起，現場消息指他離地約1米的高度，齋藤司反應不及未能順利着地，他先以右手落地，並傷及腰部，齋藤司隨即被送往當地醫院進行X光檢查，發現脊骨受壓骨折，右手腕亦告受傷，之後再將他送回東京一家醫院接受了詳細檢查及治療，節目立即停拍，富士電視台亦已公開道歉。

其實，日本電視節目經常搵命搏，最令人深刻是Beyond主音黃家駒於1993年6月24日為富士電視台拍攝遊戲節目，家駒要在狹窄及濕滑的台上奔跑，他當時不慎滑倒，因強大衝力使身旁三塊佈景板的固定裝置脫落，家駒與主持人內村光良一同從2.7米的台墮下，家駒因後腦首先落地導致昏迷，延至六日後於6月30日證實不治。

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