全球收24億丨《天能》冧莊香港票房冠軍 破5千萬票房

武漢肺炎肆虐全球，荷李活更是首當其衝，多套原定今年上映的猛片也要延期，包括第25套占士邦電影《007：生死有時》（No Time to Die）、《沙丘瀚戰》（Dune）、《黑寡婦》（Black Widow）等也要改至明年才能上映。

大導演基斯杜化路倫（Christopher Nolan）的科幻力作《TENET天能》（Tenet），可算是今年疫情下難得能夠在戲院上映的猛片，該片由尊大衛華盛頓（John David Washington）、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）及伊麗莎白迪碧琪（Elizabeth Debicki）合作，絕對比路倫以往作品更加燒腦，就疫情於各地仍未受控，但仍無損觀眾入戲院捧場的意欲，《TENET天能》在香港仍登上票房冠軍，截至今日黃昏仍佔單日票房首位，收逾24萬，總票房累積4千980萬，尚欠20萬便破5千萬大關。至於全球總票房，《TENET天能》已勁收3.07億美元，即多逾24億港元。

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