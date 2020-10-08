傳奇才女林燕妮前年因肺癌離世，享年75歲。她生前位於北角豪宅區寶馬山花園的故居當時曾以1,280萬拍賣，可惜無人問津。直至早前由陳凱琳生意拍檔、KOL雪姨Sharon Yung以一炮過950萬買入送給母親自住，近日她拍片帶網民參觀林燕妮的故居，令其在鏡頭前曝光。雖然單位已有破損及殘舊情況，但仍看到當中設計以白色的歐式風格為主，貫徹林燕妮的優雅品味。

武漢肺炎令全球經濟陷入困境，雖然本港樓市未來走勢未明，不過近日交投依然活躍。早前跟港姐冠軍陳凱琳合作推出美容產品的KOL雪姨Sharon Yung，近日拍片稱成功壓價200萬、以950萬一炮過買入才女林燕妮位於寶馬山花園的故居。

欲壓250萬 12小時內成交

雪姨大前日在YouTube貼出一條約10分鐘的片段，帶網友參觀她這個寶馬山花園低層單位及分享置業經過：「我只嚟過兩次，買時仲要冇樓睇。」雪姨指在樓價低迷時買了該層樓給媽咪自住，起初預算只得400萬，及後有地產經紀向其母推介這個低層單位，實用面積567呎，開價1,150萬，雪姨表示：「我覺得OK諗住睇樓，但經紀話冇得睇，同埋前業主係一位已故名人，後來賣家趕住搞啲遺產稅，所以急住要賣晒所有資產。」雪姨稱見狀即壓價至900萬，但業主拒絕，雪姨即時拿出一張950萬的支票，再落嘴頭，她說：「𠵱家市道咁差，我唔買都唔知邊個買。」最終打動業主，並在12個小時內成交。

單位滲水 僅得少許海景

雪姨在片中稱在收樓過程中，租客曾欠租達三個月，拍片前幾天她才首次到該單位，已發現單位有漏水、沒有隔房及廁所太大等問題。片段中，林燕妮故居裝修以白色為主，衣櫃家具及燈飾等均為歐式優雅設計。本來該單位的圖則是單間加一廚一廁，而林燕妮將廳廚的牆拆掉，變成大門進入便是開放式廚房，但牆身有嚴重滲水，令牆身油漆剝落，對面有一排白色高身櫃，雪姨大讚裝修用料屬豪宅級，可惜高櫃卻封了一扇窗，窗台亦有滲水情況。至於景觀則麻麻，主要望到樓下小公園，遠望則有非常細小的海景，而廳中間以一個白色大櫃分隔廳及睡床，睡床望向大櫃則貼上一幅夕陽畫，驟眼看還以為是電視。至於廁所相對整間屋而言比例算很大，且浴缸及洗手台均用雲石打造，相當落本。

翻查資料，林燕妮於2012年以828萬買入該單位，前年她逝世後曾被以1,280萬拍賣過，但最終流拍。雪姨於去年10月以950萬買入該單位是絕對抵買，因近日同樣大小的單位也叫價1,150萬，她指希望以50萬包家具、防水塗層、重新接駁水電及打掉整個廁所大裝修。雪姨英文名為Sharon，她五年前在YouTube開設一條名為「Snow E」的頻道，主打女士喜愛的題目如旅行、購物及美容，又會教人投資理財，另有指她旗下有不少YouTuber，今年初又與陳凱琳合作推出美容產品，難怪可一炮過以950萬買樓。