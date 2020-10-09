延政勳文武雙全冧掂韓佳人 新劇演熱血記者上位

韓國男星延政勳孖李宥利主演的新劇《謊言的謊言》叫好又叫座，延政勳因於劇中飾演「熟男Oppa」、正直熱血的記者姜智敏而再次引起關注。入行超過20年的延政勳，除了演技獲肯定、涉足歌影視外，更是知名賽車手和攝影師，難怪文武雙全的他可以冧掂演員老婆韓佳人。

延政勳自小留學美國而且入讀設計學院，曾為了賺取學費而演出電視劇《浪濤》，自此與演藝圈結下不解之緣。興趣多多的他更自2010年起，效力日本職業賽車隊伍「Chicane」，多次參加過世界級賽事，更於2014年奪得大賽冠軍。不過去年延政勳跟老婆韓佳人迎來第二名孩子後，他曾透露萌生退意，希望把時間和體力留給家人：「以後想多陪伴孩子，現在都有第二個寶寶，還玩甚麼賽車呢？」展現暖男一面。

除了賽車外，延政勳亦是圈中有名的攝影師，除了曾辦攝影展外，亦試過親自為老婆韓佳人拍攝名為「Full Moon」的照片，更在瑞典大使館舉辦的《Innovative Sweden》攝影大賽中獲得第一名。早前他亦受邀為節目《超人回來了》拍攝慈善年曆。而延政勳早前錄製綜藝節目時，就因為爬山太累而打電話向老婆韓佳人撒嬌，獲觀眾稱為「最萌大叔」，形象百變，而香港觀眾亦可透過「黃Viu煲劇平台」欣賞延政勳的演技。

《謊言的謊言》講述豪門新抱池恩秀（李宥利飾）被誣陷殺害丈夫而入獄，為了不讓孩子被扣上「殺人犯親屬」的惡名，恩秀將獄中誕下的女兒託付給奶奶，出獄後卻發現女兒慘遭遺棄，幸得正直記者姜智敏（延政勳飾）領養。為了成為親生女兒的「後母」，恩秀與智敏展開一段由謊言開始的愛情故事。

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