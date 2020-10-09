【寸金尺土】李小龍故居被拆最欷歔

林燕妮位於寶馬山花園的故居近日在網上曝光，新業主雪姨表示將會把全屋裝修拆掉。以往不少名人明星在港的故居雖然很有紀念價值，但在寸金尺土的香港，大部份都難逃轉售及清拆的命運。

李小龍 無奈清拆

武打巨星李小龍1973年猝逝，他生前住在九龍塘一幢兩層別墅棲鶴小築，翌年被富商余彭年買入改建為時鐘酒店。後來曾計劃恢復原貌，李小龍遺孀和女兒李香凝才首次手繪披露故居舊樣，地下是客廳，一樓是睡房、書房等，當然還有李小龍的練功房，花園則有壁畫。影迷多年來向政府及業主極力爭取保留故居，但最終去年9月遭拆卸，改建為國學教育中心。

梅艷芳 遺物被賣

一代歌后梅艷芳在2003年因子宮頸癌逝世，她生前位於香港仔壽山村道約4,000多呎的複式故居，在2013年以約1.47億元由新地或郭氏家族購入。及後屋內阿梅的遺物亦作公開拍賣，而故居亦因此被公開入內，當中見屋內以木傢俬為主，她的巨型睡床甚有歐美風格；四角還有木柱做裝飾，而電視櫃則放有不少獎座，遠望更可見海洋公園。

鄧麗君 拆卸重建

鄧麗君在1995年於泰國逝世，她在港的故居位於赤柱佳美道，是一棟建於50年代的兩層西式別墅，佔地7,150平方呎，她在1988年以700萬購入，其中室內以粉紅及紫色為主，地下有練歌室、化妝間等，二樓是她個人休息用途。鄧麗君逝世後故居曾開放給人參觀，2004年賭王千金何超鳳以3,170萬元購入後拆卸重建。