add名人時尚｜巴黎時裝周：Chanel 巨幕下走向未來 Hermès 剛剛好的奢侈

來到巴黎時裝周的尾聲，Hermès和Chanel不約而同從舊事出發，前者以上一個系列作延伸，以極簡的美學重新定義奢侈；後者穿越昔日的電影世界，在大時代中演活戲如人生的命題。

【Hermès】

疫情橫掃全球，當人類生活、生命受到威脅，從而帶來各種反思，人們對於物質的追求、價值觀都因而有了變化，有「紀念性」、經典、「有價值」的東西得以重新定義，能在這個考驗中留下來的就是不朽的經典，而Hermès是當中的代表。

品牌春夏2021系列於巴黎Tennis Club舉行時裝騷，場內設置多條羅馬巨柱，模特兒於柱間穿梭，柱上的圖片來自計設師本人的相集，呼應着這個系列「重新審視」的關鍵。

這是疫症後的首個正季度系列，品牌創意總監Nadège Vanhée-Cybulski亦一如大家一樣，審視着品牌過往的種種，尤其初春系列，此系列原本在倫敦發佈，但由於疫情關係，發佈會取消，設計師就將這個季度一些還未有盡情發揮的地方伸延到這個系列之上。她將這個系列獻給「自由」，自由在於思想，在於身體，所以系列的賦予這個（身體）空間最大的自由度，甚至成為身體的部份，甫出場是一系列nude 色的設計，貼身的剪裁，尤如第二層皮膚，而cut out、縷空格仔、大露背和垂肩線條塑造主要輪廓。極簡設計去掉多於的矯飾，改為在形狀上放大縮小的方向探討，如拉長了圍裙款工人褲、大格仔cut out、捲起的領口等，領子和領巾合二為一的設計，一方面有着功能性，另一方面凸出品牌的對皮革認知度，又有以馬術為靈感的輪廓，多方面頌揚品牌的經典和專門。顏色以淨色為主，在黑、裸、紅色中又有粉藍色穿插其中，是設計師眼中的能掃走當前迷霧的清新意象。

至於品牌最重要的配飾方面，有新款Mors de Brides和Perspective Cavalière手袋，前者向馬具取經；後者玩不對稱，簡約中盡見心思。鞋履以皮革木屐為主，整個系列傳遞着奢侈品的一種新的價值觀——從舊的基礎下尋找新生活，去除一切無關痛癢的矯飾，無毋變化萬千化，剛剛好就已經足夠。

【Chanel】

壓陣巴黎時裝周最後一天，Chanel 每次都有其對時代的獨特感應。世界經歷大洗煉，Chanel 2021春夏，思想視野回到those good old days ，從電影世界、荷里活女星中，重新閃現往日的歡欣，在腦海穿越過去，向着美好的願景前進。

全白色騷場樹位巨型、簡潔的Chanel 燈泡字，幾位穿經典tweed suit 的模特兒穿梭於字體之間，滲出電影感。Virginie Viard 表示「當年 Gabrielle Chanel 或 Karl Lagerfeld 為不少女星設計過戲服及平日的衣裝。她們啟發我們去夢想，我懷念著她們但又不想重彈舊調，不要落入純懷舊的格式。」

春日亮麗的粉紅、天藍色彩、爽快活潑的高側衩、bomber jacket 外形的tweed jackets ，歡欣地懷舊也是一幕幕美好！彩藍牛仔褲、亮麗桃紅色濶褲配白tee、披一件閃片鑲成十字紋的短身tweed jacket ，CC logo top和玩味燈飾效果，瀟灑有格調。

經典軟呢套裝，如常地千變萬化：白恤衫、束腰四袋外套配pencil skirt ；孖襟款搭配百慕達短褲、吊腳褲，年輕自在的女性主張。估計放AirPod 用的超迷你2.55 手袋頸錬、腰包，的骰小物令人瘋掉！

黑白品牌DNA 從來永恆美麗，不對稱線條碎花長裙、簡潔黑白deep V jumpsuit 、豐盈招搖的毛絨絨黑白短晚裝等，歡悅的美好，快樂地延伸向未來。

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