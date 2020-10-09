蕭亞軒告大陸網民誹謗患愛滋案 勝訴獲賠8萬蚊人仔

台灣藝人蕭亞軒（Elva）就早前大陸一個微博賬戶發佈帖文，指她患愛滋病等言論，甚至質疑Elva的生活作風，對她構成嚴重誹謗和侮辱。去年她透過律師控告對方，其案件今日審理有結果，蕭亞軒獲勝訴，對方除了要向Elva公開登道歉聲明十日，還要賠償8萬元人民幣（約港幣9.2萬），而早前Elva透露過若勝訴，會將賠償款項捐作公益。

蕭亞軒所屬的軒亞娛樂，今午在微博貼出代表Elva的北京星權律師事務所發出的相關案件播報，並留言指︰「公眾人物只是被放大，但生活中的網絡暴力和霸凌無不存在於每一生活工作家庭個個角落，捏造、歪曲、信口雌黃的風向越刮越猛，甚至不惜以傷人為代價，幾句簡單的話就可以磨滅他人多年的生長過程和努力，以換取逞口舌之快的心理。」還留言表達Elva的感受︰「很想問，你真的快樂嗎？ 這件事對我和家人以及情同手足般支持及愛護我的你們都很重要。 我更希望借此事件讓世界有秩序有條理的繼續下去，我們都是一樣的。謝謝所有團隊協助散播正量的種子讓我們學會彼此尊重，感謝那永遠不會遲到的法律公正，還有數不盡的你們相惜相愛，互助共勉。」

之後蕭亞軒亦在自己的微博，轉發並留言︰「謝謝這道光芒，讓我們、你、妳、您都溫暖了，這件事在心頭不好受已久，但今天中午來的消息，讓我不能自已，謝謝朱律師、陳律師，謝謝相信和互信，感同深受，愛人愛己的智慧讓艾小娃深深敬佩感恩，我母親微了，謝謝你們！」

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