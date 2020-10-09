邵氐艷旦丨73歲胡錦碩士論文被退17次 2次乳癌更惜生命每分秒

現年73歲藝人胡錦60年代由台灣來港加入邵氐，參與演出名導演李翰祥風月系列電影，被喻為邵氐十大艷星之一，演出過百部電影。嘴角的「銷魂癦」成為她的標記。昨日她在台北出席活動時透露3年前考獲EMBA，是活到老學到老最佳例證。

胡錦在台上致詞時表示人生經驗跟大會主題「大齡多樣人生」不謀而合，她當過演員、製作人、還開過麻辣火鍋跟磁磚店，曾經歷兩次乳癌。胡錦又透露在70歲那年考進政治大學文化創意、科技與資通創新組攻讀EMBA，花了兩年時間就畢業。讀EMBA期間她亦參加學生活動，包括爬山、露營甚至划龍舟。不過畢業論文被退了共17次，到第18次論文才過關。又講到兩次患乳癌經歷，生病後令自己「更珍惜生命中的每分每秒，希望努力完成想做的每件事。」勉勵從事影視戲劇的後輩們要把握機會，更要勇於嘗試。同場還有去年憑電影《我的靈魂是愛做的》入圍金馬獎最佳新演員的邱志宇，他自言出道10餘年，直到3年前的《台北物語》才打開知名度。他表示非常認同前輩所講，將每一次都當最後一次做到最好。

胡錦1969年加入邵氏，演出過李翰祥導演的《風流韻事》、《捉姦趣事》、《金瓶雙艷》、《軍閥趣史》等電影，同期齊名的艷星包括邵音音、狄娜、恬妮等。她1980年展開第二段婚姻，1999年發現患上乳癌，治癒後2016年乳癌復發，憑毅力再度戰勝病魔。

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