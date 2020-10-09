鄭敬基以校友之名 盼宣道會為被釘牌教師發聲

九龍塘宣道小學一名教師，遭教育局指「有計劃地散播港獨信息」而被釘牌，外界質疑教育局以言入罪，製造白色恐怖。有該校舊生及學生家長發起聯署聲援涉事教師，並在 今日《蘋果》登頭版廣告力撐教師及學生。而身為宣道小學校友的鄭敬基亦在網上表示，希望宣道會能為今次事件發聲，皆因他指今次可以DQ教師，日後可能會因其他問題而直接取消教育牌照。

身在加拿大、一直為香港發聲的鄭敬基，昨晚在其YouTube頻道以「宣道同學起來！1975畢業同學鄭敬基帶領唱校歌｜宣道同學就是香港人」為題，講述今次宣道教師被釘牌事件，除了如題所講唱校歌外，亦有與網民一起回憶當年上學時的狀況事情。不過當提到今次教師因設計的課程而被釘牌，鄭敬基說：「以後老師係咪唔准做任何設計？你要畀老師設計但又要打壓佢哋！」他謂這種狀態等同要老師以後講同做之前都要想清楚：「如果唔係你會冇咗份工，做政府工會俾政府打壓，宣道小學事件係香港人事件。不如咁啦，你唔使扮畀國際聽係一國兩制，一國一制啦。擺街站唔得，甚至連小學老師設計課程都唔得，學生冇答港獨嗰樣嘢，都唔准講，不如你索性喺電腦唔好畀我查到嗰個字。」他又提議教育局應該出教材等老師能跟着教，又感嘆說：「家人面對一個咁嘅政權，要點樣教細路唔可以指鹿為馬、是非分明？」

鄭敬基稱除了學生、校友能聯署外，亦期望能看到宣道會能聯同其他教會為事件發聲：「如果今日都唔出聲嘅話，你對教育局唔出聲的話，日後就唔好後悔點解會咁，到時唔啱聽嗰個教會……今日可以DQ老師的話，第日我可以永久DQ宣道會嘅教育牌照，或者浸信會嘅教育牌照，或者係靈糧堂、神召會、循道會嘅教育牌照。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！