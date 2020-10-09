尖東帝苑酒店恐爆藝人飲宴群組 田蕊妮周家怡做檢測求安心

武漢肺炎持續肆虐，今日新增8宗確診個案，當中3人來自尖東帝苑酒店，酒店累積共有4人確診，包括越南餐廳的樓面、意大利餐廳的樓面，3樓咖啡室的廚房工人及機房的冷氣技工，而酒店今午更要緊急撤離所有住客。

無綫一名前女公關於5日（周一）在帝苑酒店設婚宴，不少圈中藝人及傳媒都有出席，包括周家怡、麥明詩、田蕊妮、趙希洛、黃德斌、麥子樂、徐榮等，還有前大台公關曾醒明和監製戚其義等 ，大合照時眾人都沒有戴上口罩，如當中有人不幸「中招」，恐爆發藝人飲宴群組。

最近回巢無綫拍攝新劇《兒科醫生》的周家怡，今日以短訊回覆傳媒時，直認開工時好難戴口罩，為令劇組安心，會盡快做檢測：「check呀，仲要快check，會去私家醫院check，因可以最快有結果。」田蕊妮則說：「我嗰日遲咗去，除咗食嘢同影大合照，全程都戴上口罩，既然間酒店有員工感染，我都會去check！謝謝！」麥子樂：「今日睇到呢個新聞，都冇辦法，安排咗聽日做檢測，因為屋企有老人家，加上遲啲又有工作，所以唔想影響咁多嘢。大家都要注重身體健康，要做足防疫措施，呢個疫情都好反覆，大家真係要注重身體。」黃德斌亦表示會安排做檢測。

曾醒明則透露當日的婚宴是在宴會廳舉行，與受感染的餐廳不同層數，他說：「大家進食前後都有戴口罩，只係影相時除低，我前後逗留咗3個鐘，嗰晚之後我同另一位香港開電視嘅女同事身體如常，大家都冇唔舒服，但為咗安全起見，我同位女同事今日同聽日都會做快速測試，同埋知道件事之後，第一時間離開公司返屋企，喺未有檢測結果之前，我哋都唔返公司同周圍去。」

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